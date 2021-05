Erste Bilder der neuen Fantasy-Serie „House of the Dragon“

Nachschub für Fans der Fantasy-Serie „Game of Thrones“: Der US-Sender HBO hat am Mittwoch die ersten Set-Fotos für die Serie „House of the Dragon“ veröffentlicht.

Die Dreharbeiten zu der Vorgeschichte der Erfolgs-Serie „Game of Thrones“ („GoT“) waren Ende April angelaufen. Die Fotos zeigen die Schauspieler Olivia Cooke und Rhys Ifans als Otto und Alicent Hightower, Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint als „The Sea Snake“.

„House of the Dragon“ basiert auf dem Buch „Feuer und Blut“ des US-Schriftstellers George R.R. Martin. Die Geschichte spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen von „GoT“. Die Serie rund um das Königshaus Targaryen soll 2022 gesendet werden.

Die achte und letzte Staffel der preisgekrönte Fantasy-Saga „Game of Thrones“ war im Mai 2019 ausgestrahlt worden. Acht Jahre lang hatte „GoT“ Fans auf der ganzen Welt gefesselt.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-484422/2