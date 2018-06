Ernst-Busch-Rektor: „Amoklauf einiger Abgeordneter stoppen“

Berlin (dpa) - Um die künftige Ausgestaltung der renommierten Schauspielschule „Ernst Busch“ in Berlin wird weiter heftig gerungen.

Ihr Rektor Wolfgang Engler rief dazu auf, den „Amoklauf einiger Abgeordneter“ bei den Haushaltsberatungen über die Zukunft der Hochschule „zu stoppen“.

Auch die Akademie der Künste appellierte an das Abgeordnetenhaus, die traditionsreiche Hochschule für Schauspielkunst langfristig zu sichern. Im Streit um einen Neubau für die Hochschule hatte das Landesparlament am Freitagabend noch keine Entscheidung getroffen.

Bei einer Gedenkveranstaltung für den kürzlich gestorbenen Theaterregisseur Thomas Langhoff sagte Engler am Samstagabend in der Berliner Akademie der Künste, die Hochschule sei völlig unverschuldet zwischen die Fronten innerparteilicher Auseinandersetzungen in der Berliner SPD geraten und drohe nun ihr Opfer zu werden.

Der Regisseur und Intendant der Berliner Schaubühne, Thomas Ostermeier, der an der Hochschule Regie studiert hat, rief die Studenten dazu auf, radikalen Widerstand zu leisten. Seit Wochen demonstrieren die Studenten mit fantasievollen Aktionen für einen Neubau der auf vier, teils marode Standorte verteilten Schauspielschule. Die Studenten und die Berliner Theaterchefs Frank Castorf, Ulrich Khuon, Armin Petras, Claus Peymann und Jürgen Schitthelm favorisieren einen zentralen Standort für die Schauspielschule - und damit einen Neubau.

Ostermeiers Regiekollege Alexander Lang meinte, es sei „katastrophal, was mit jungen Menschen in Berlin gemacht wird, ich kann mich für diese Stadt nur schämen“. Es sei „ein kulturelles Verbrechen“, wie mit dieser Schule umgegangen werde, die einen internationalen Ruf habe und ein wertvolles Kulturgut sei.

Der für den Haushalt zuständige Haushaltsausschuss hatte am Freitagabend die bisherigen Finanzplanungen wegen zu hoher Kosten abgelehnt. Die SPD-Fraktion sei nicht bereit, die um 2 auf 36,4 Millionen gestiegenen Kosten für den geplanten Neubau mitzutragen, sagte deren finanzpolitischer Sprecher Torsten Schneider. Das Abgeordnetenhaus soll am 14. Juni endültig entscheiden.