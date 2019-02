Erneuter Rückschlag für Airbus A380 - Emirates will wechseln

Von Schwäbische Zeitung

Das gastronomische Angebot in Ravensburg bekommt Zuwachs: Das Restaurant am Golfplatz in Schmalegg eröffnet am Freitag, 1. Februar, unter dem Namen „Lala’s“. Inhaber ist Shendrit Krasniqi. Seine Ehefrau Valmire wird neben drei weiteren Aushilfen als Servicekraft tätig sein. Die Krasniqis wollen ihren Gästen schwäbische und internationale Küche anbieten. Wie Valmire Krasniqi weiter mitteilt, werden die Gerichte vom Chef persönlich hergestellt. Neben den drei Aushilfen hat das Ehepaar außerdem einen festen Koch angestellt.