Erneut Todesopfer in den Alpen: 20-Jährige von Lawine getötet - außerhalb der Skipisten

Die tödlichen Zwischenfälle aufgrund der Schneelage in den Alpen reißen nicht ab. Eine 20-jährige Skifahrerin aus Schweden ist in der Schweiz von einer Lawine verschüttet und getötet worden.

Die junge Frau starb bei einer Abfahrt am Dienstag, obwohl sie nach Angaben der Behörden von anderen Skifahrern sehr schnell aus den Schneemassen geborgen werden konnte. Sie gehörte zu einer Gruppe, die trotz Lawinengefahr außerhalb der Skipisten im Kanton Wallis unterwegs war.

Wiederbelebung bleibt erfolglos

In St. Nikolai im österreichischen Bundesland Steiermark kam nach Angaben der Polizei am Dienstag ein 57-Jähriger beim Schneeräumen ums Leben. Er wurde von einer eineinhalb Meter hohen Schneewechte getroffen, die sich vom Dach eines unbewohnten Hauses löste.

Der stark verdichtete und schwere Schnee stürzte aus zwei bis drei Metern auf den 57-Jährigen. Ein Arzt des Bundesheeres versuchte laut Polizei den Mann wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. St. Nikolai im Sölktal gehört zu den Gemeinden, die wegen der Lawinengefahr nicht auf der Straße erreichbar sind.

Am bayerischen Alpenrand dagegen zeichnet sich eine leichte Besserung der Lage ab. Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen deutlich besseres Wetter. Am Dienstag waren allerdings abermals Tausende Helfer damit bschäftigt, Schnee von Dächern und Zufahrtsstraßen zu räumen. Dabei kamen auch knapp 1200 Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz. Teils mussten Lawinen gesprengt werden. Weiter galt in vier Landkreisen in Oberbayern der Katastrophenfall, nur im fünften Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde er aufgehoben.

