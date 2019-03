Erneut Chaosnacht im Athener Autonomenviertel Exarchia

Im Athener Stadtviertel Exarchia ist es in der vergangenen Nacht zu Zusammenstößen von Autonomen mit der Polizei gekommen. Die Linken schleuderten Dutzende Brandflaschen sowie Feuerwerkskörper und andere Gegenstände auf die Polizei, berichten griechische Nachrichtensender. Dabei sei ein Polizist verletzt worden. Passanten flohen in Panik aus dem Viertel. Die Lage beruhigte sich erst am frühen Morgen. Im Athener Stadtteil Exarchia haben Autonome, Anarchisten und andere Gruppierungen die Oberhand.