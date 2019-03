Ernährungsministerin Klöckner will gesündere Kinderteller

Von Schwäbische Zeitung

Die Donau in Tuttlingen ist im Sommer oft nur ein Rinnsal, aktuell führt sie aber soviel Wasser wie selten. Der Pegel in Möhringen erreichte am Samstag laut Hochwasserzentrale Baden-Württemberg knapp drei Meter, am Sonntag ging das Wasser allerdings schon wieder etwas zurück.

Mehrere Leser haben uns Fotos vom Hochwasser geschickt, hier die Bilder von Jutta Hensler, Christel Baumgartner, Stefan Manger, Josef Hipp und Ludwig Henzler.