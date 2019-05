Ermittlungen gegen AfD-Europakandidat

Ein 30-jähriger Algerier, der sich gewaltsam gegen seine Abschiebung wehrte, hat am Montagvormittag im Biberacher Landratsamt zwei Polizisten verletzt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach SZ-Informationen sei der Mann zunächst wegen einer anderen Angelegenheit in die Ausländerbehörde des Landratsamts Biberach in der Rollinstraße gekommen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten dort nach Auskunft des Landratsamts sechs Mitarbeiter. Nachdem die Behörde festgestellt hatte, dass der Algerier in sein Herkunftsland abgeschoben werden ...