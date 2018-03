Ermittler „Wilsberg“ im Zweiten weit vorn

Der „Wilsberg“-Krimi im Zweiten hat das Quotenrennen am Samstagabend gewonnen. Die Erfolgsserie mit Hauptdarsteller Leonard Lansink, der den Mord an einem verdeckten LKA-Ermittler aufklären musste, sahen zur besten Sendezeit 7,98 Millionen Menschen, für das ZDF ein Marktanteil von 24,2 Prozent.

Die neue Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Oliver Geissen kam bei RTL auf 4,05 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent). Abgeschlagen diesmal das Erste: „Krüger aus Almanya“, eine TV-Komödie mit Horst Krause, schauten 2,51 Millionen Zuschauer (7,6 Prozent).

Die Science-Fiction-Komödie „Men in Black“ mit Will Smith war Ende der 90er ein Welterfolg in den Kinos. Sat.1 strahlte am Samstagabend den dritten Teil von 2012 aus - 1,97 Millionen (6,2 Prozent) schauten zu.

Die Gründershow „Das Ding des Jahres“ mit Janin Ullmann steuert auf die Entscheidung am 10. März zu - diesmal sahen auf ProSieben 1,63 Millionen zu (5,3 Prozent Marktanteil).

„Gefangen im Zwang - Wenn das Hirn nicht richtig tickt“: Eine Marathon-Doku zu Zwangshandlungen nahm VOX ins Programm - 0,96 Millionen (3,9 Prozent) schalteten ein.

Mit der Folge „Der Drache und der Wolf“ beendete RTL II am Samstag die siebte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Die 1,11 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent Marktanteil) müssen sich jetzt bis 2019 gedulden - dann soll die finale achte Staffel kommen. Eine Folge der US-Krimiserie „Rush Hour“ kam bei Kabel eins auf 0,62 Millionen Zuschauer (Marktanteil 1,9 Prozent).