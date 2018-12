Ermittler informieren nach Angriffen auf Frauen in Nürnberg

Von

In Aulendorf bleiben bald die Kneipen länger offen. Zumindest hat der Gemeinderat am Montag einstimmig eine Verkürzung der Sperrzeit beschlossen. Danach können Gaststätten und Kneipen in Zukunft jeweils eine Stunde länger offen haben: unter Woche bis um zwei Uhr, am Wochenende bis um drei Uhr. Das Land hatte zum 1. Januar die Sperrzeit so verkürzt, dass unter der Woche bis um drei Uhr geöffnet werden darf, am Wochenende bis um fünf Uhr. Diese Vorgaben wollte der Gemeinderat allerdings nicht ausschöpfen.