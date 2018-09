Ermittler bekräftigen: Köthener starb an Herzinfarkt

Die Vorbereitungen für das Oktoberfest in München sind in vollem Gange. Am Samstag, 22. September, soll das Fest eröffnet werden. Den Betreibern einer Achterbahn dort ist nun aber ein Fehler unterlaufen. Deshalb muss die Attraktion nochmal neu aufgebaut werden.

Fehler zwei Wochen vor Auftakt festgestellt Die Basis und der untere Teil der Achterbahn seien schon so gut wie fertig gewesen. Dann stellte die Festleitung zwei Wochen vor dem Wiesn-Auftakt fest: Die Achterbahn steht zum Teil auf einem Weg, der für die Rettungsfahrzeuge ...