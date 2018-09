Erkranktes Pussy-Riot-Mitglied zur Behandlung in Berlin

Die Hiobsbotschaft hat Peter Schneider im Festzelt erreicht. Obwohl der Banker seinen Lebensmittelpunkt bereits vor zwei Jahren nach Stuttgart verlegt hatte, zieht es den ehemaligen Landrat des Landkreises Biberach immer wieder ins Oberland. So auch an diesem Montag im September des Jahres 2008, dem Höhepunkt des Magnusfests in Bad Schussenried. Am Vormittag waren Reiter mit Fahnen und Fanfaren, fantasievoll verkleidete Kinder und mittelalterliche Kutschen beim traditionellen Festumzug durch die Straßen gezogen.