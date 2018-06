Erholung an der Wall Street fortgesetzt

Von Lindauer Zeitung

Rainer Rothfuß, der im Lindauer Wahlkampf 2011 als Oberbürgermeisterkandidat für die CSU angetreten ist, ist jetzt Mitglied der AfD. Das hat er am Donnerstag in einem Youtube-Interview mit dem Sender „Russia today Deutschland“ und auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung erklärt er die Beweggründe für seinen Parteiwechsel.

Von der CSU, der Rothfuß 13 Jahre lang angehörte, sei er enttäuscht. Sie habe durch ihre „populistische Politik“ ihre Glaubwürdigkeit verloren.