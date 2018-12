Erdogan lädt Trump in die Türkei ein

Von Schwäbische Zeitung und Josef Schneider

Liebhaber von Modelleisenbahnen sind am Samstag bei der 36. Modelleisenbahnbörse in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim wieder voll auf ihre Kosten gekommen. Die Händler kamen aus dem ganzen süddeutschen Raum und brachten ein reichhaltiges Sortiment an Neu- und Gebrauchtwaren mit.

Veranstalter der Börse waren die Modelleisenbahnfreunde Ellwangen. Und Vorsitzender Thomas Burkert zeigte sich trotz des ungemütlichen winterlichen Wetters zufrieden mit dem Besuch.