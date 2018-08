Erdogan kündigt Boykott von US-Elektronik an

Die deutsch-französische Annäherung beginnt am Ärmelkanal – im Sommer 1960. Die 18-jährige Hannelore aus Leutkirch im Allgäu reiste damals in die Picardie im Norden Frankreichs, um sich als Au-pair-Mädchen auf eine Sprachenschule vorzubereiten. Auch Bernard Cariot, ein junger Student aus Paris, hatte sich in den Norden aufgemacht, um sich als Strandfotograf etwas dazuzuverdienen. In Onival lernten sich die beiden kennen. Eine schicksalhafte Begegnung.