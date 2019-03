Erdogan erklärt seine AKP zum Sieger der Kommunalwahl

Von Susanne Güsten

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat bei der Kommunalwahl am Sonntag eine schmerzhafte Niederlage einstecken müssen: Laut vorläufigen Ergebnissen verlor seine islamisch-konservative Partei AKP das Bürgermeisteramt in der Hauptstadt Ankara an die säkularistische Oppositionspartei CHP. Die AKP musste zudem die Ferienhochburg Antalya sowie ein halbes Dutzend andere Städte und Provinzen an die CHP abgeben. In der Metropole Istanbul musste die Regierungspartei ebenfalls zittern.