Erdogan: Auch andere Länder haben die Todesstrafe

Trotz Kritik aus der EU hat Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei bekräftigt. „Die Welt ist nicht nur die Europäische Union“, sagte er dem Sender Al-Dschasira am Rande einer Kabinettssitzung. In den USA, Russland, China und anderen Ländern gebe es die Todesstrafe auch. Wenn das Parlament eine Verfassungsänderung zur Wiedereinführung der Todesstrafe beschließe, dann werde er sich dem nicht entgegenstellen. Zuvor hatte er angekündigt, bei den Sitzungen werde eine „wichtige Entscheidung“ fallen.