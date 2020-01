Erdbeben im Osten der Türkei: 29 Tote

Einen Tag nach der blutigen Tat in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) wurden der Polizei erneut Schüsse aus dem Ort gemeldet. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, stürmten gegen 13.30 Uhr Beamte eines Spezialeinsatzkommandos eine Wohnung und nahmen einen 38-jährigen Mann fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten schließlich eine Schreckschuss- und eine Druckluftwaffe.

Laut Polizei wurden um 10.