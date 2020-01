Erdbeben im Osten der Türkei: 22 Tote

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Ersthelfer hat am Donnerstag um 11.45 Uhr auf der B 25 kurz vor Dinkelsbühl bei einem Notfall schnell eingegriffen. Der 22-jährige Autofahrer erkannte, dass im Fahrzeug vor ihm ein älterer Mann gesundheitliche Probleme hatte und Hilfe brauchte.

Der 66-Jährige, der in seinem Auto alleine unterwegs war, brachte seinen Wagen noch auf dem Bankett zum Stehen. Dann hielt der nachfolgende 22-Jährige ebenfalls an. Als er Hilfe leisten wollte, musste er feststellen, dass das Auto, in dem sich der hilfsbedürftige Mann befand, versperrt ...