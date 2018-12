Erdbeben erschüttert Tonga

Von

Ein hervorragendes Konzert hat der Musikverein Unteressendorf am Samstagabend in der Gemeindehalle in Unteressendorf gegeben. Guter Klang, exaktes Spiel und ein gefälliges Programm begeisterten die rund 200 Besucher. Dirigentin Karin Vogel leitete das Orchester souverän und will nächstes Jahr wieder im Orchester spielen.

Mit dem Marsch „Arsenal“ haben die Musiker um Dirigentin Karin Vogel das Konzert schwungvoll eröffnet. Schon nach den ersten Takten war zu erkennen, was für eine gute Qualität in dem Orchester steckt.