Erdbeben erschüttert Niederrhein - Keine Schäden

Kleve (dpa) - Ein kräftiges Erdbeben der Stärke 4,4 hat am Donnerstagabend die Region Niederrhein erschüttert. Hunderte Notrufe erschreckter Bürger gingen bei Feuerwehr und Polizei ein. Die Erdstöße verliefen aber glimpflich.

„Von Schäden ist nichts bekannt“, sagte am Freitag Holger Schepanski von der Landesleitstelle der Polizei. Auch die Feuerwehr musste nach Auskunft des Düsseldorfer Innenministeriums nicht ausrücken.

Das Epizentrum lag zwischen Goch und dem Wallfahrtsort Kevelaer. Klirrende Gläser und wackelnde Wände versetzten kurz nach 21 Uhr die Menschen in Angst und Schrecken. Allein im Kreis Kleve gingen bis gegen 23 Uhr mehr als 350 Notrufe ein. Nach Auskunft von Fachleuten sind in dieser Region am Niederrhein Erdbeben eher ungewöhnlich. Die 50 bis 100 Kilometer entfernte Gegend um Roermond, Düren und Aachen ist öfter betroffen.

Bei der Feuerwehr in Goch hatte an dem Schreckensabend Bernd Hüsmann Dienst. „Die Erde bebte leicht, vibrierte - und dann ging es schon mit den Anrufen los“, erzählte der 49-Jährige. Etwa 40 Mal klingelte bei dem Gerätewart an dem Abend das Telefon. Der Sprecher der 34 000-Einwohner-Stadt Goch, Torsten Matenaers, berichtete von „heftigen Erdstößen“. „Man hat das ganz deutlich gespürt“, sagte er. Anrufer befürchteten, ein Flugzeug sei abgestürzt. Andere erkundigten sich nach Nachbeben. Nach Auskunft von Experten sind bei dieser Erdbebenstärke aber keine nennenswerten Nachbeben zu erwarten.

Der Erdbebenstation Bensberg zufolge war das Beben in einem Radius von rund 200 Kilometern zu spüren. „Von Bielefeld bis Brüssel, im Bonner Raum und sogar bis Amsterdam“, berichtete der Leiter der Erdbebenstation, Professor Klaus Hinzen von der Universität Köln.

Auch in den Kreisen Viersen und Wesel sowie bis ins Münsterland hinein riefen erschreckte Bürger bei der Polizei an. „Es rappelt - was ist passiert?“ fragten sie nach Auskunft einer Polizeisprecherin im münsterländischen Borken.

In der niederrheinischen Kreisstadt Wesel war der abendliche Erdstoß ebenfalls deutlich spürbar. „Wir haben ferngeguckt. Plötzlich wackelte mein Stuhl“, erzählte Ernst Kampen (82). Nach ein, zwei Sekunden sei aber alles vorüber gewesen, sagte der 82-jährige Rentner. Er erfuhr erst am Morgen aus der Zeitung, dass es ein Erdbeben war.

In Deutschland gibt es im Schnitt jährlich zwei Erdbeben der Stärke über vier. Das heftigste der vergangenen 40 Jahre war 1992 in der niederrheinischen Bucht bei Roermond mit einer Stärke von 5,9. Damals wurden Menschen verletzt und obdachlos; Schornsteine stürzten von den Dächern, Regale fielen um, Hauswände bekamen tiefe Risse.