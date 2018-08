Von Schwäbische Zeitung

Ein 16-jähriger italienischer Staatsangehöriger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Jugendliche, der im Landkreis Ravensburg gemeldet ist, hatte bereits am vergangenen Dienstag gegen 1 Uhr in der Nacht einen 17-Jährigen mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Hinzugerufene Polizeibeamte hatten den 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Gartenstraße.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde und musste von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht ...