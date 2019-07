Er wurde immer wieder eingestellt: Falscher Arzt vor Gericht

Mit gefälschter Zulassung soll ein 37-Jähriger gleich mehrfach in Kliniken und Praxen als Arzt gearbeitet haben. Der Mann muss sich deswegen ab heute vor dem Landgericht in Kassel verantworten. Er wurde bereits wegen ähnlicher Vergehen zu einer Haftstrafe verurteilt.

Als das Urteil noch nicht rechtskräftig war, soll der Mann sich erneut erfolgreich als Mediziner beworben haben. Aktuell werden ihm unter anderem gewerbsmäßige Urkundenfälschung, gewerbsmäßiger Betrug und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Laut Anklage erschlich er sich zwischen Oktober 2017 und Mai 2018 Anstellungen als Arzt in einer Kasseler Arztpraxis, in einer Klinik in Kemnath (Bayern) und in einem Krankenhaus in Melsungen (Hessen).

Dass dabei kein Patient zu Schaden kam, ist laut Staatsanwaltschaft Zufall: So habe der Mann einem Baby ein falsches Medikament verordnet, doch einer Nachbarin der Mutter des Kindes sei das rechtzeitig aufgefallen. Es sind bis Ende Juli drei weitere Verhandlungstage angesetzt.