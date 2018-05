Eon überprüft bei Innogy-Übernahme Standorte

Von Jörn Petring

Die deutschen Autobauer drücken auf dem wichtigsten E-Automarkt China aufs Tempo. BMW feierte auf der Automesse in Peking vergangene Woche die Weltpremiere des iX3, eines vollelektrischen SUV-Geländewagens, der 2020 auf den Markt kommen soll. Für das gleiche Jahr ist auch der Stromer EQA geplant, der am Messestand von Mercedes in Szene gesetzt wurde. Volkswagen warb in opulenten Videos für seine neue Elektroflotte I.D., die nach der bisherigen Planung ab Ende 2019 vom Band laufen wird.