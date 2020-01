Entwarnung nach Verdachtsfall auf Coronavirus an Berliner Krankenhaus

Ein Verdacht auf eine erste Infektion mit dem neuen Coronavirus in Berlin ist am Sonntag ausgeräumt worden. „Uns lag die Information eines Verdachts des Coronavirus 2019-nCoV der DRK-Kliniken Mitte vor. Der Test zu diesem Verdachtsfall fiel heute negativ aus“, teilte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung am Sonntag mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung (online) über den Fall berichtet.

Coronavirus: Weltkarte mit Zahl der bestätigten Fälle je betroffenem Land. (Foto: dpa)

Demnach handelte es sich um eine Frau, die am Samstag nach einer Chinareise mit verdächtigen Symptomen in ein Krankenhaus in Berlin-Wedding gekommen war, wie der Staatssekretär für Gesundheit, Martin Matz, der „Bild“ sagte.

Weiterer Verdachtsfall in Wien

Ein weiterer Verdachtsfall wurde in Wien am Kaiser-Franz-Josef-Spital gemeldet. Eine Flugbegleiterin aus China befindet sich derzeit dort auf der Quarantäne-Station. Sie weist grippeähnliche Symptome auf. Ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist noch nicht geklärt.

Bis Sonntag gab es in Deutschland keinen Fall des neuen Coronavirus, das eine Lungenerkrankung auslösen kann. „Wir empfehlen Menschen in Berlin, falls sie zum Risikokreis gehören, d.h. in dem Risikogebiet (Provinz Hubei, China) gewesen sind oder Kontakt mit Personen aus dem Risikogebiet hatten und Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, eine Notaufnahme aufzusuchen und sich auf den Coronavirus testen zu lassen“, teilte die Berliner Gesundheitsverwaltung weiter mit.