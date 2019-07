Entwarnung in Frankfurt: Bombe ist entschärft

Aufatmen in Frankfurt: Eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft. Der Kampfmittelräumdienst gab am Nachmittag Entwarnung.

„Es lief reibungslos“, sagte ein Sprecher. Der Blindgänger war vor zehn Tagen bei Bauarbeiten im Frankfurter Ostend nahe der Europäischen Zentralbank entdeckt worden. Im Vorfeld der Entschärfung hatten rund 16.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch öffentliche Einrichtungen wie der Zoo blieben geschlossen.

Schiffe auf dem Main sowie Fernzüge und S-Bahnen verkehrten zeitweise nicht oder wurden umgeleitet. Außerdem wurde eine Landebahn des Frankfurter Flughafens vorübergehend gesperrt.

Die Weltkriegsbombe in der Frankfurter Innenstadt war Ende Juni bei Bauarbeiten entdeckt worden. In Hessen stoßen Arbeiter und Kampfmittelexperten immer wieder auf gefährliche Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg. So waren in den vergangenen Wochen unter anderem zwei Weltkriegsbomben in Gießen entdeckt und unschädlich gemacht worden. Bei Limburg explodierte ein Blindgänger nachts ohne Fremdeinwirkung und riss ein mehrere Meter tiefes Loch in einen Acker.

Zu den Schwerpunkten der Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg zählten Industriegebiete, Verkehrsknotenpunkte und Zentren der Kämpfe am Boden. Auch nach 1945 wurden noch Kampfmittel verstreut: bei der Sprengung von Munitionsfabriken und bei Manövern auf Truppenübungsplätzen. Experten schätzen, dass im Zweiten Weltkrieg rund ein Zehntel der über Deutschland abgeworfenen Bomben nicht explodiert ist.