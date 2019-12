Entscheidung über Doping-Sanktionen gegen Russland

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem tödlichen Angriff von jungen Männern auf einen Passanten in Augsburg will die Polizei heute die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler haben bis Sonntagabend sechs Verdächtige festgenommen, die mit dem gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen. Unter anderem hatten Videoaufnahmen zu den Verdächtigen geführt. Nach dem Verbrechen in der Innenstadt sollen Zeugen zufolge insgesamt sieben junge Männer vom Tatort geflohen sein.