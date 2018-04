Enthüllung des Weinstein-Skandals wird verfilmt

Nach dem tödlichen Unfall beim Talhof zwischen Beuron und Langenbrunn im Donatal wird Anfang Mai eine Verkehrsschau vor Ort stattfinden, bei der die Gefahrensituation analysiert werden soll. An der Donautal-Bahnlinie war an einem unbeschrankten Bahnübergang am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr eine 66-jährige Radfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Zug zu Tode gekommen. Die Polizei mutmaßte, dass die Frau den Zug und das Lichtsignal übersehen habe und dadurch vom Zug erfasst wurde.