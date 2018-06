Entenhausener Comiczeichner Vicar gestorben

Berlin (dpa) - Der chilenische „Donald Duck“-Zeichner Vicar ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 77 Jahren, wie der Egmont Ehapa Verlag am Donnerstag in Berlin mitteilte. Vicar oder Victor José Arriagada Rios, wie der Zeichner eigentlich hieß, sei mit mehr als 10 000 Seiten der produktivste Zeichner Entenhausens gewesen.

„Entenhausen trägt Trauer! Mit Vicar ist mein persönlicher Lieblingszeichner gegangen. Er hat meinen Donald und mein Entenhausen geprägt“, erklärte „Micky Maus“-Chefredakteur Peter Höpfner. In den 70er Jahren begann Vicar, die ersten Geschichten für den Egmont Konzern zu zeichnen. Den Großteil seiner kreativen Schaffenskraft habe Vicar dem Erpel Donald Duck gewidmet.

Als besondere Stärke Vicars galt nach Angaben des Verlages seine Fähigkeit, den Lesern vom ersten Bild an das Gefühl zu vermitteln, sie wären tatsächlich in Entenhausen. Er erfand außerdem zahlreiche Nebencharaktere für das Micky-Maus-Universum.

Micky Maus Magazin