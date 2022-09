Energiespartipp Spätzle mit Soß

Auch in Italien diskutiert man dieser Tage lebhaft über die beste Art, Energie zu sparen. Und weil es in manchen Haushalten praktisch ununterbrochen Nudeln gibt, konzentriert sich die Diskussion auf das Kochen von Penne, Spaghetti, Farfalle und Co.

Folgende Methode soll angeblich den Energiebedarf um die Hälfte reduzieren: Nudelwasser mit Deckel aufsetzten und zum Kochen bringen. Wasser salzen und Pasta hineingeben. Zwei Minuten stark kochen lassen. Dann Herd ausschalten, Deckel drauf und zwei Minuten länger stehen lassen, als die Kochzeit auf der Packung empfiehlt. Das Ergebnis neigt zwar ein wenig zur Schwammigkeit. Aber was tut man nicht alles, um der Misere Herr zu werden.

Wenn das schöne Italien, welches ja fast ausschließlich mit Gas kocht, sich das zu Herzen nimmt, müsste die Energiekrise fast so gut wie durchgestanden sein. Natürlich fragt man sich, wie man auch in der schwäbischen Küche ordentlich sparen könnte. Denn Schwaben und Sparen sind ja ohnehin Begriffe, die untrennbar zusammengehören.

Und siehe da: Selbstgeschabte Spätzle sind in Punkto Energiesparsamkeit nicht mehr zu übertreffen. Müssen sie doch lediglich einen kurzen Moment im sprudelnden Wasser baden, bevor sie an die Oberfläche schwimmen und abgeseiht werden können. Komplizierter wird die Sache da schon, wenn noch Linsen dazukommen sollen. Denn die müssen relativ lange gekocht werden. Zum Glück geht sowieso nichts über Spätzle mit Soß, sodass man auf alles andere verzichten kann. (nyf)