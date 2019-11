Endrunde der Präsidentenwahl in Rumänien - Iohannis Favorit

So ein Richter am Amtsgericht hat’s schon auch nicht immer leicht. Da bereitet man sich vor, und der, um den es geht, kommt erst gar nicht zur Verhandlung.

So wie am Donnerstagvormittag am Biberacher Amtsgericht. Anklage wegen gefälschter Geldscheine. Daniel M. wollte in einer Disko mit einem falschen Fuffziger zahlen.

Doch die Fälschung wird mit einem Geldprüfstift getestet und enttarnt. Der Betreiber ruft die Polizei. Laut Staatsanwalt Sascha Musch habe der Angeklagte die Tat im Vorfeld bereits eingeräumt.