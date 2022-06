„Endlich bin ich 60“: Campino feiert Geburtstag vor 42.000

Campino hat mit den Toten Hosen seinen 60. Geburtstag in Düsseldorf mit einem Heimspiel vor 42.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena gefeiert.

„Endlich bin ich 60 und nicht mehr nur nah dran. Und jetzt werd ich euch erzählen, was früher einmal war“, sang Campino am Freitagabend im eigens umgetexteten Song „Wort zum Sonntag“. Weiter ging es im neuen Refrain mit „Wir sind noch keine 70...“. Der Sänger der Düsseldorfer Band war am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. „Happy Birthday“ schallte es aus dem Publikum.

Mit der aktuellen Tournee „Alles aus Liebe - 40 Jahre die Toten Hosen“ feiert die Band zudem ihr 40. Jubiläum. „Was für ein Riesenglück das ist, hier heute Abend mit euch feiern zu können“, sagte Campino. Ihr erstes Konzert in Düsseldorf habe die Band im Oktober 1982 unter einer Rheinbrücke geben müssen, berichtete er. „Den Generator haben wir selbst mitgebracht. Kein Club in Düsseldorf wollte uns spielen lassen. Aber jetzt ist wieder alles gut.“ Das Konzert sei das 76. der Hosen in Düsseldorf.



Nach Open Air-Konzerten in Köln, Rostock und München sind die zwei Auftritte am Freitag und Samstag in Düsseldorf mit insgesamt 84.000 Zuschauern beide ausverkauft. Mit ihrem Jubiläumsalbum „Alles aus Liebe: 40 Jahre die Toten Hosen“ sind die fünf Düsseldorfer seit Monatsbeginn die Band mit den meisten Nummer-eins-Platten in Deutschland (12), noch vor den Beatles.

