Ende der Zeitumstellung wohl noch nicht 2019

Gerade erst hat sich die evangelische Kirchengemeinde in Pfullendorf an ihren neuen Pfarrer Daniel Burk gewöhnt – und keine vier Monate später muss sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er ihr nicht erhalten bleibt. Im Gottesdienst am Sonntag gab Burk die Entscheidung bekannt, die Stelle nach dem Probedienst nicht zu übernehmen. „Sowohl meine Frau als auch ich selbst möchten gerne eine eigene Pfarrstelle übernehmen“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.