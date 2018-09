Empörung in der SPD über Maaßens Beförderung

Die Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär von Innenminister Horst Seehofer stößt in der SPD auf massive Kritik. Parteivize Ralf Stegner bezeichnete den Wechsel des bisherigen Verfassungsschutzchefs in die Regierung als „Desaster“ und sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition wird in der SPD extrem dünn.“ Juso-Chef Kevin Kühnert erklärte: „Meine persönliche Schmerzgrenze ist erreicht.“ CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte dagegen, die Entscheidung sei im Einvernehmen mit der SPD gefallen.