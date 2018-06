Emma Stone sagt in Interviews nicht immer die Wahrheit

Berlin (dpa) - US-Schauspielerin Emma Stone (25) gibt zu, Journalisten nicht immer die Wahrheit zu erzählen.

„Ich würde nicht sagen, dass ich lüge“, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa, „aber ich offenbare einfach nicht alles, was ich denke oder fühle“. Sie sei immer so offen, wie man in einer Interview-Situation sein könne. Als Schauspielerin sei sie aber emotional verwundbar, sagte die 25-Jährige, die gerade in „The Amazing Spider-Man 2“ im Kino zu sehen ist. „Es erfordert ein gewisses Maß an Mut, wenn man die Wahrheit sagen und ehrlich sein will.“ Sie entblöße sich, was in ihrem Beruf aber manchmal auch sein müsse.

The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro