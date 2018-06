Emily Blunt in „Girl on the Train“-Trailer

Drei Monate vor dem Kinostart des Thrillers „The Girl on the Train“ gibt Emily Blunt (33, „Sicario“) in dem offiziellen Trailer eine Kostprobe ihres Könnens. Sie spielt eine frisch geschiedene Frau, die als Augenzeugin immer tiefer in einen Mordfall verwickelt wird und zusehends daran zerbricht.

Neben Blunt spielen Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux und Luke Evans mit. Die gleichnamige Bestseller-Vorlage „The Girl on the Train“ stammt von Paula Hawkins, Regie führt Tate Taylor („The Help“). Ende Oktober soll der Mystery-Thriller in den deutschen Kinos anlaufen.