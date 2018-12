Emilia Clarke übernimmt Hauptrolle in „Last Christmas“

Fans der britischen Schauspielerin Emilia Clarke (31, „Game of Thrones“) können sich freuen: Sie spielt die Hauptrolle im Weihnachtsfilm „Last Christmas“, der im Dezember 2019 in den Kinos starten soll.

Die Geschichte des Wham!-Hits von 1984 wird unter anderem in London gedreht, wie ein Video des Online-Portals „Entertainment Tonight“ (ET) zeigt.

Am Set ist Hauptdarstellerin Emilia Clarke in einem grünen Weihnachtskostüm zu sehen und kündigt an: „Es wird sehr weihnachtlich.“ Neben ihr agiert der britisch-malaysische Schauspieler Henry Golding (31, „Crazy Rich Asiens“) in der Liebesgeschichte zu Ehren des im Dezember 2016 verstorbenen George Michael. Verantwortlich für das Drehbuch des Films sind unter anderem die Schauspielerin Emma Thompson und deren Ehemann Greg Wise.

YouTube-Video von ET Tonight