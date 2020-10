„Ema“: Energiegeladener Film um eine moderne Heldin

Bevor die Corona-Pandemie die Luftfahrt zum Erliegen gebracht hat, entfiel knapp ein Drittel des Fluggastaufkommens am Flughafen Friedrichshafen auf Geschäftsreisen. Das geht aus dem Gutachten der Roland Berger GmbH hervor. Diese rund 150 000 Geschäftsreisen pro Jahr sind es, die dem Bodensee-Airport letztlich seine Daseinsberechtigung geben und seit jeher als Rechtfertigung für all die Millionen dienen, die die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis bereits in den Flughafen gesteckt haben und noch stecken sollen.