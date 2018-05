Elton John sagt US-Konzert an Harrys Hochzeitstag ab

Der britische Pop-Star Elton John (70) hat einen Auftritt in Las Vegas am Hochzeitstag von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) abgesagt.

Die ursprünglich für den 19. Mai geplante Show im Luxus-Hotel „Caesars Palace“ war auf der Webseite des Konzertveranstalters am Dienstag nicht mehr buchbar. Auch der Auftritt am Tag davor wurde gestrichen. Das Paar will an dem Samstag im Mai auf Schloss Windsor vor den Toren von London heiraten.

Elton John gilt bei britischen Wettanbietern als heißester Kandidat für einen Auftritt bei der royalen Traumhochzeit. „Aufgrund eines Terminkonflikts“ habe Elton John seine Vorführungen am Freitag, den 18. Mai, und Samstag, den 19. Mai, verschoben, hieß es auf der Veranstalterwebseite.

Der 70-Jährige war mit Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana befreundet und trat bei deren Trauerfeier 1997 in der Westminster Abbey in London auf. Der für Diana umgeschriebene Song „Candle in the Wind“ wurde zum Welthit.

Erst kürzlich hatte Elton John angekündigt, seine Konzertkarriere beenden zu wollen. Vorher will er aber noch auf eine Welttournee mit etwa 300 Auftritten gehen. Er wolle mehr Zeit mit seinem Ehemann David Furnish und seinen beiden Söhnen verbringen, hatte der Popsänger mitgeteilt.

