Elton John plädiert für mehr Toleranz

New York (dpa) - Der britische Pop-Star Elton John (63) hat die Nase voll davon, in den USA wie ein „Bürger zweiter Klasse“ behandelt zu werden. Deshalb engagiere er sich auch für die Legalisierung der Homo-Ehe.

Je älter er werde, desto mehr sei er genervt davon, sagte John laut „New York Post“ bei einer privaten Veranstaltung im kalifornischen Beverly Hills. „Wir brauchen mehr Dialog in diesem Land. Es müssen weniger Steine fliegen. Wir brauchen weniger boshafte Bemerkungen. Wir brauchen Leute, die sagen: Okay, ich bin hetero, du bist schwul. Lass es uns miteinander klar kommen. Ich habe es satt, dass Menschen in diesem Land so einen Hass aufeinander haben“, sagte der Sänger. Zusammen mit seinem Partner David Furnish wurde John an Weihnachten Vater eines Sohnes, Zachary Jackson Levon Furnish-John, der mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt kam.