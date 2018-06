Eltern reduzieren Insulin - vierjährige Tochter stirbt

Sie haben ihrer an Diabetes erkrankten Tochter immer weniger Insulin gegeben, bis die Vierjährige starb - nun müssen sich die Eltern am Landgericht Hannover verantworten. Der 32-Jährige und die vier Jahre jüngere Frau sind wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren sie von einer alternativen Heilmethode überzeugt und wollten das Kind vom Insulin entwöhnen, indem sie ihm stattdessen Rohkost gaben. Das Mädchen starb im Dezember 2009 in Hannover.