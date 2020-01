Elena Miras muss aus Dschungelcamp ausziehen

Von Schwäbische Zeitung

Gleich zwei Airbus-Flugzeuge der Bundesregierung sind am Donnerstagvormittag in Friedrichshafen gelandet. Bundeskanzlerin Angela Merkel legte einen Zwischenstopp am See ein. Anschließend ging es mit einem Hubschrauber der Bundespolizei weiter nach Davos. Merkel hat am Nachmittag beim dortigen Weltwirtschaftsforum einen Vortrag gehalten und für „staatliche Zusammenarbeit“ geworben. Am Abend ging es dann wieder über Friedrichshafen zurück (Foto).