Elefant weint Tränen des Glücks

Elefanten sind den Indern heilig. Grund ist der Gott Ganesha, der zur Religion des Hinduismus gehört und mit menschlichem Körper, aber Kopf eines Elefanten dargestellt wird. Trotzdem werden nicht alle Dickhäuter in Indien gut behandelt. Auch nicht der vermutlich in Freiheit geborene und in jungen Jahren gefangene Raju.

Als Arbeitselefant eingesetzt, wechselte Raju häufig den Besitzer. Vor seiner Rettung geriet er zuletzt in die Hände eines angeblich drogenabhängigen Mannes. Dieser behauptete, der Dickhäuter „segne“ Personen, die bereit seien, dafür eine geringe Summe zu entrichten.

Die durch das indische Landwirtschaftsministerium auf den Elefanten aufmerksam gewordenen Tierschützer der Organisation „SOS Wildlife“ berichteten, das Tier sei in einem bemitleidenswerten Zustand gewesen. Der graue Riese war mit Ketten und spitzen Krallen gefesselt, seine Haut war entzündet. Auch bekam der ausgemergelte Elefant nicht genügend Nahrung. Plastik und Papier wurden im Magen des Dickhäuters gefunden. In Not hatte er wohl gefressen, was er nur finden konnte. Ebenso sei das Tier geschlagen worden.

Nachdem die Aktivisten einen Gerichtsbeschluss zur Befreiung des Tieres erwirken konnten, wurde der Elefant vergangene Woche von Tierschützern und Mitarbeitern des Landwirtschaftsministeriums aus seiner Notlage befreit. Die Aktion dauerte nach Angaben von „SOS-Wildlife“ Mitarbeitern mehrere Stunden. Nur mit Mühe und frischen Früchten hätte man das Vertrauen des verstörten Tieres gewinnen können. Dann allerdings schenkte Raju seinen Helfern in der Not einen ganz besonderen Augenblick: er weinte, aus Freude, wie diese annehmen.

Es sei ein unfassbar emotionaler Moment gewesen, so Pooja Binepal von SOS-Wildlife zur englischen Zeitung Daily Mail. Elefanten seien majestätische und hochintelligente Tiere, berichtete Binepal weiter. Man könne nur versuchen sich vorzustellen welche Qualen Raju hätte ertragen müssen.

Dieser befindet sich nun in einem indischen Tierschutzzentrum. Bildern und Berichten der SOS-Wildlife zufolge erholt er sich dort gut und genießt seine neu gewonnene Freiheit.