Ekel-Erreger in Gefahr

Naturschützer haben gute Gründe, ihre Initiativen zur Erhaltung der Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ zu nennen. Schließlich gelten die fleißig Pollen und Nektar sammelnden Insekten als Sympathieträger, während Spinnen bei manchen Menschen Ekel hervorrufen. Dabei sind die kleinen Achtbeiner in der Natur zumindest so wichtig wie die auf sechs Beinen stehenden Bienen. Und da Spinnen von der intensiven Landwirtschaft wohl ähnlich wie auch Insekten und eine Reihe anderer Tiergruppen in die Ecke gedrängt werden, hätten Initiativen mit dem Motto „Rettet die Spinnen“ durchaus ihre Berechtigung.

Nur sinkt eben die Bereitschaft, ein solches Volksbegehren zu unterstützen, wenn bei einem Menschen mit einer starken Angst vor Spinnen plötzlich eine kräftige Hauswinkelspinne aus einer dunklen Kellerecke läuft. Und das auf Beinen, mit denen sie ein sieben Zentimeter breites Handy locker umspannen kann. „Diese Tiere leben oft in Haus und Garten, im Herbst streifen die Männchen zum Schrecken aller Spinnen-Phobiker auf der Suche nach Beute oft eifrig durchs Haus“, erklärt Klaus Birkhofer von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. „Finden die Spinnen genug zu fressen, richten sie sich in dunklen Ecken ein, in denen sie ungestört bleiben“, berichtet der Spinnenforscher aus dem Alltag dieser „Schrecken der Hausfrauen“. Ihr Netz ähnelt einem Trichter und ist gleichzeitig ihre Wohnung. Berührt eine mögliche Beute die vor ihrem Heim ausgespannte Spinnseide, werden diese Opfer festgehalten, mit den Kieferklauen gebissen, mit Magensäften verflüssigt und anschließend aufgesaugt.

Oft erwischen die Hauswinkelspinnen dabei Spinnen, Fliegen, Mücken und andere Mini-Plagegeister, die in der Wohnung ebenfalls nicht allzu beliebt sind. Da der „Schrecken der Hausfrau“ meist nur im Dunkeln unterwegs ist, entpuppt er sich als nützlicher Mitbewohner, der eigentlich kaum stört. Nur tröstet dieses Argument einen Spinnen-Phobiker kaum, der nächtens im Bad das Licht anknipst und dabei eine kräftige Spinne beim Beutefang ertappt. Dabei erschrickt der Achtbeiner anscheinend genauso wie der Zweibeiner und versucht, ins schützende Dunkel zu fliehen. Oft ist das aber der Schatten des Menschen, der entsetzt eine Spinne mit schnellen Schritten auf sich zueilen sieht. Wer Angst vor Spinnen hat, vermutet bei dieser Reaktion leicht einen Angriff. „In solchen Fällen sollte man keineswegs zum Staubsauger greifen, sondern die Spinne mit einem umgestülpten Glas fangen, ein Blatt unterschieben und sie so außer Haus bringen“, erklärt Klaus Birkhofer.

Für einen Spinnen-Phobiker ist das allerdings viel leichter gesagt als getan. Aber vielleicht übernimmt diesen Job ja ein zweibeiniger Mitbewohner, der beim Anblick der Tiere keine Panikattacke bekommt. Er kann das Tier dann in den Garten tragen, oder notfalls über die Brüstung des Balkons in die Tiefe fallen lassen. „Vom zweiten oder dritten Stock aus überleben die Spinnen einen solchen Sturz problemlos“, meint Klaus Birkhofer. Besser ist es allerdings, die Tiere wenige hundert Meter weit wegzutragen und vielleicht in einem Park auszusetzen. Sonst könnten sie vielleicht zurückkommen, um ihr angestammtes Revier wieder zu besetzen. Unterwegs entdecken sie dabei oft auch einen anderen Unterschlupf. Aber vielleicht geschieht das ja bei einem Nachbarn, der keine Angst vor den Tieren hat.

Daneben gibt es auch die biologische Spinnen-Entfernung in Form von Zitterspinnen. „Die hängen normalerweise tagsüber faul in einer Zimmerecke“, berichtet der BTU-Forscher. Auf nächtlichen Wanderungen beißen diese Tiere ihr Opfer mit ihren Kieferzangen und injizieren ihm dabei ein tödliches Gift. Dabei überwältigen die Zitterspinnen auch viel größere und stärkere Beute wie Hauswinkelspinnen und ersetzen so das große Glas zum Abtransport. Zumindest, wenn die Menschen im Haus dieses Glas nicht vorher zum Fangen und Wegbringen der Zitterspinnen genutzt haben.

Andere Gruppen der nach Angaben der Arachnologischen Gesellschaft weltweit rund 48 000 und in Mitteleuropa rund tausend Spinnenarten verirren sich in Mitteleuropa dagegen eher selten in Häuser und Wohnungen, sondern gehen lieber im Freien auf die Jagd. „Dort spannen die Radnetzspinnen ihre Netze auf, in denen sich dann Insekten verheddern“, berichtet Peter Michalik, der an der Universität Greifswald ebenfalls über Spinnen forscht. Die Vogelspinnenverwandten bauen dagegen Röhren, von denen aus sie Beute machen.

Die meisten Spinnen aber scheuen das Rampenlicht und werden leicht übersehen. Als BTU-Forscher Klaus Birkhofer im US-Bundesstaat Kentucky auf einem Luzernefeld genau nachzählte, fand er auf einem einzigen Quadratmeter bis zu 250 Spinnen. „Alle Spinnen der Welt könnten zusammen 25 Tonnen auf die Waage bringen“, rechnet der Wissenschaftler aus. Diese Tiere töten so jedes Jahr 400 bis 800 Millionen Tonnen Beute, wobei die allermeisten Opfer Insekten sein dürften. „Damit könnten Spinnen sogar die gesamte Menschheit übertreffen, die jährlich etwa 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch verspeist“, erklärt Klaus Birkhofer.

In der Natur spielen Spinnen daher ähnlich wie Löwen, Wölfe und Co. bei größeren Arten eine entscheidende Rolle als Jäger von kleinen, wirbellosen Tieren. „Diese Funktion aber stört der Mensch an entscheidender Stelle“, meint der BTU-Forscher. Behandeln Bauern ihre Felder mit chemischen Insekten- oder Pflanzen-vernichtenden Mitteln, finden die Spinnen kaum noch Beute und keine Ackerwildkräuter mehr, in denen sie sich vor Feinden verstecken oder an denen sie ihre Netze befestigen können. „Im ökologischen Landbau, der auf solche Mittel verzichtet, leben daher oft mehr Spinnen auf den Feldern“, berichtet Klaus Birkhofer.

Diese höhere Vielfalt aber vertilgt auch viele Schädlinge und schützt so die Ernte. Da gleichzeitig der Klimawandel die Vielfalt der Spinnen ähnlich wie bei den Insekten kräftig durcheinander bringt und manche Arten verschwinden lässt, blinken also auch bei diesen für einen Großteil der Natur entscheidenden Schlüsseltieren längst die Warnlampen auf.