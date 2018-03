Eistänzer aus Kanada erneut Olympiasieger

Die Kanadier Tessa Virtue und Scott Moir haben den olympischen Eistanz-Wettbewerb mit der Gesamtpunktzahl von 206,07 Punkten gewonnen. Silber ging in der Gangneung Eisarena an die zweimaligen Weltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (205,28) aus Frankreich vor den amerikanischen Geschwistern Maia und Alex Shibutani (USA/192,59). Die Oberstdorfer Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis beendeten ihr Debüt in Pyeongchang auf Rang 16.

DOSB News Pyeongchang

Informationen des IOC

Olympische Wettkampfstätten

Deutsche Olympia-Mannschaft

Termine und Ergebnisse

dpa-Twitterlisten zu Olympia

Crowdtangle zu Olympia-Themen bei Social Media

Ergebnisse früherer Olympischer Spiele

ISU-Daten Lorenz/Polizoakis

Ergebnisse Kür

Entwicklung Weltrekorde