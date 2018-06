- Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in Tschechien die nächste Pleite kassiert. Mit 0:1 gegen die Schweiz unterlag das Team von Bundestrainer Pat Cortina in Prag. Im Vergleich zum verheerenden 0:10 am Sonntag gegen Kanada zeigte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes allerdings klar verbessert. Vor allem die kämpferische Einstellung stimmte. Nächster Gegner ist am Donnerstag Schweden.