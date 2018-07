Eisbär nach Angriff erschossen: Deutscher darf Klinik verlassen

Nach dem Eisbären-Angriff auf Spitzbergen darf ein verletztes deutsches Crew-Mitglied des Kreuzfahrtschiffes „Bremen“ das Krankenhaus wieder verlassen. Dies teilte das Krankenhaus im norwegischen Tromsø am Montag mit.

Der sogenannte Eisbärenwächter war am Samstag nach Angaben des Veranstalters Hapag-Lloyd Cruises mit Kollegen — aber ohne Touristen - auf dem zu Norwegen gehörenden Arktis-Archipel Svalbard an Land gegangen. Ein Eisbär hatte den Mann am Kopf verletzt, die anderen Wächter erschossen demnach das Tier aus Notwehr.

Hapag-Lloyd Cruises sprach von einem „Akt der Selbstverteidigung“ und äußerte sein Bedauern über den Vorfall. Das Unternehmen erklärte, die Erlaubnis zum Landgang in Spitzbergen habe seitens der örtlichen Behörden vorgelegen. In Svalbard leben die Eisbären in freier Wildbahn. Das etwa tausend Kilometer vom Nordpol entfernte Archipel von der zweifachen Größe Belgiens zählt laut einer Zählung von 2015 rund tausend Eisbären. Diese stehen seit 1973 unter Schutz.

In den vergangenen vier Jahrzehnten wurden auf Svalbard fünf tödliche Attacken von Eisbären registriert. Der letzte derartige Angriff ereignete sich 2011, als ein Bär einen 17-jährigen Briten tötete und vier weitere Mitglieder einer Expedition tötete, bevor er erschossen wurde.

Wie weit soll der Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie noch gehen?"

In den sozialen Netzwerken wurde die Aktion scharf kritisiert: "Wie kann es sein, dass ein solch majestätisches Lebewesen sterben muss, nur weil ein paar Menschen zum Vergnügen in seinen Lebensraum eindringen? Höchste Vorwürfe natürlich vor allem gegen den Veranstalter. " schrieb beispielsweise ein Nutzer via Twitter.

Eisbär abgeknallt, weil er einen Touri am Nordpol fressen wollte. Bestimmt saß der arme Touri mit Gleitsichtbrille, Northface Jacke und so einem seltsamen Minirucksack unbedarft im Nordpol-Starbucks und dieser verschlagene Drecksbär hat sich als Barista getarnt angeschlichen.— Supersonic (@HerrSupersonic) 29. Juli 2018

1. Menschen betreten Eisbärengebiet.2. Mensch glotzt Eisbär an.3. Eisbär verteidigt Revier.4. Mensch erschießt Eisbär.Keine Pointe.— Alexander Pospiech (@alexpospiech) 30. Juli 2018

Weil Kreuzfahrttouristen auf Spitzbergen Eisbären sehen wollen, ist ein Crewmitglied vom Eisbären verletzt worden. Daraufhin wurde der Eisbär erschossen. Wie weit soll der Wahnsinn der Kreuzfahrtindustrie noch gehen? pic.twitter.com/r8JahTpCnH— Nordland (@EikeUkena) 30. Juli 2018

Die Behörden auf Svalbard warnen immer wieder vor der Gefahr, die von Eisbären ausgeht. Sie raten Menschen, die außerhalb der Siedlungen unterwegs sind, Feuerwaffen oder andere Vorrichtungen zur Abschreckung der Tiere bei sich zu tragen.