Eis-Paar Savchenko/Massot nur Vierte vor Olympia-Kür

Aljona Savchenko und Bruno Massot müssen um eine Medaille im Paarlauf-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen kämpfen. Die WM-Zweiten aus Oberstdorf liegen nach einem nicht ganz fehlerfreien Kurzprogramm am Mittwoch in Pyeongchang mit 76,59 Punkten auf dem vierten Platz. Die Weltmeister Sui Wenjing/Han Cong aus China führen vor der Kür am Donnerstag vor den Europameistern Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow aus Russland und Meagan Duhamel/Eric Radford aus Kanada.