Eis mit Hasenohren wird in New York zum Instagram-Hit

Eine Eiswaffel mit Hasenohren ist in New York zum Oster-Hit geworden. Die sogenannten „Easter Kones“ bestehen aus einer rosaroten Waffel, Vanilleeis mit bunten Streuseln und obendrauf weißen Hasenohren aus Zucker und gehören derzeit zu den beliebtesten Fotomotiven der Millionenmetropole.

Taiyaki, ein Laden in Chinatown in Manhattan, hatte bereits zuvor mit Eiswaffeln in Fischform auf Instagram für Furore gesorgt. Mit etwa 7 Euro sind die beiden Eis-Varianten allerdings nicht gerade günstig.

Taiyaki NYC