Eintrachts Co-Trainer Robert Kovac schnappt Dieb

Eintracht Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac (43) hat einen Dieb verfolgt und geschnappt. Dieser hatte am Montagabend in Frankfurt einen Rentner überfallen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten bestätigte den Vorfall. Zuvor hatte der Sender Hit Radio FFH darüber berichtet.

Das 72 Jahre Opfer des Überfalls kam der Polizei zufolge direkt von einer Sparkasse, als es von dem 28-Jährigen angegangen wurde. Kovac habe dies beobachtet, sei dem Flüchtenden hinterher gerannt und habe ihn schließlich erwischt. „Da sieht man, dass er durchtrainiert ist“, sagte der Polizeisprecher. Der Täter solle dem Haftrichter vorgeführt werden.

„Zivilcourage ist wichtig. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich immer so handeln würde“, twitterte Robert Kovac. „Das kommt immer auch auf die Situation an. Ich bin aber froh, dass es so ausgegangen ist.“