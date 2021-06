Einsatz von Antibiotika bei Covid-19-Patienten oft unnötig

Live-Musik soll es am Sonntagnachmittag, 6. Juni, auf dem Netto-Parkplatz an der Meßkircher Straße in Mengen geben. Alfons Nassal, dem der Geschäftskomplex gehört, will die voraussichtlich am Samstag im Kreisgebiet in Kraft tretenden weiteren Öffnungsschritte nutzen, um auf seinem Gelände eine Veranstaltung für bis zu 250 Gäste anzubieten. Mit dabei sind die Musiker der Band Shokee and Sands sowie weitere Sänger als Überraschungsgäste. Wer dabei sein möchte, muss den Nachweis eines aktuellen negativen Schnelltests vorweisen, seine Kontaktdaten ...